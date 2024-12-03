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Cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla Yeniçeri bebeğin davası, 26 Aralık 2024 tarihinde görülecek.

Haber Merkezi
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Cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu
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Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün yaptığı açıklamada, “Sıla Bebeğimizin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendi. Tekirdağ Barosu olarak, soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceğiz. Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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