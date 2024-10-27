Çırağan'da 100 milyon liralık düğün!

Türkiye’nin düğün turizmi geliri 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ultra zengin bireyler, Amerika’dan Hindistan’a, Azerbaycan’dan İran’a kadar pek çok ülkeden İstanbul ve Bodrum gibi öne çıkan destinasyonlarda düğün organizasyonları gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta bu özel etkinlikler arasına yeni bir düğün daha katıldı.

1,2 milyar dolarlık servete sahip

Endonezyalı iş insanı Haryanto Tjiptodihardjo, düğününü İstanbul’da düzenlemeyi tercih etti ve Çırağan Sarayı'nın saray bölümündeki tüm odalar bir hafta boyunca kapatıldı. 1,2 milyar dolarlık servete sahip CEO’nun oğlu Phillip ile gelini Adele Tjipto, 100 milyon TL’lik muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

Milyonluk düğüne 500 VIP davetli katıldı

Patronlar Dünyası'nı haberine göre; Düğüne katılan 500 VIP davetlinin 350'si Uzakdoğu'dan geldi. Etkinlik öncesinde, davetlilere Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen bir Türk gecesi sunuldu ve Boğaziçi turu ile birçok tarihi yer gezildi. Düğün, mor ortanca ve güllerle dekore edilen zarif bir masa konseptiyle taçlandırıldı.