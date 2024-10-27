ESİAD‘da sürdürülebilirlik sürecinde şirketleri bekleyen yükümlülükler ele alındı

İZMİR / EKONOMİ

ESİAD Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası’nın katkılarıyla düzenlenen “Sürdürülebilirlik; Raporlama” başlıklı toplantıda şirketleri bekleyen yükümlülükler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, sürdürülebilirlik kriterlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Dünyada hızla tükenen kaynakları etkin kullanmak ve doğru yönetmek, ekonomik büyüme ile ekolojik ve sosyal boyut arasında bir denge kurmak zorundayız. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bize bu anlamda yol gösteriyor. Öte yandan AB’nin 2050 iklim nötr hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çıkardığı düzenlemeler hem ülkeleri hem de ekonomik aktörleri harekete geçiriyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması şirketlerin rekabet edebilirliği bakımından giderek önem kazanıyor” dedi.

103 ülkeden sıfır karbon hedefi

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumun şirketler için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Entegre Raporlama Derneği Türkiye Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, “AB, 2050’de sıfır karbonlu bir kıta olmayı hedefliyor ve tüm yatırımlarını bu hedefle uyumlu şirketlerle yapacağını duyurdu. Sınırda karbon vergisi uygulaması ile AB'ye ihracat yapan firmaların karbon salımlarını belli bir seviyede tutması isteniyor. Bu durum, ihracat yapan firmaların maliyetlerini ve finansallarını doğrudan etkileyecek. Dünya genelinde 103 ülke 2050’ye kadar sıfır karbon hedefi koydu. Dolayısıyla AB dışındaki ülkeler de kendi ülkelerine ürün kabul ederken artık bu kriterleri uygulama yönünde bir eğilim içinde olacaklar. Öte yandan siz bir kurumdan fon sağlamak istediğinizde sadece finansal sonuçlarınız yetmeyecek. 65 trilyon dolarlık fon yöneten 400’den fazla yatırımcı, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüt ediyor ve finansman sağladıkları şirketlerin bu hedefe uygun hareket etmesini bekliyor. Aynı şekilde, 140 ülkeden 14 bin kurum net sıfır taahhüdünde bulundu. Bu da topyekûn bir seferberlik gerekiyor; şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun hareket etmemesi, müşteri kaybına yol açabilir. Bu nedenle hızlı adımlar atılmalı” dedi.