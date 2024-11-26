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Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Haber Merkezi
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Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
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Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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