Çözüm komisyonu yasal altyapıyı ne zaman gündemine alacak?

CANAN SAKARYA

Yıl sonuna kadar çalışma kararı alan Komisyon, 24 Eylül’de yapacağı 12’nci toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek. Komisyon çalışmalarına ağustos ayında başladığında, dinlemelerin bu kadar uzun sürmesi beklenmiyordu. Eylül ayının ortalarından itibaren sürecin yasal çerçevesinin şekillenmesi ve Meclisin açılacağı 1 Ekim’e hazırlanması yönünde bir beklenti vardı. Ancak, komisyon üyelerinin yaptıkları değerlendirmelere göre yasal düzenlemelerle ilgili süreç artık ekim ayına kalmış görünüyor. Komisyonda dinleme sürecinin uzaması konusunda ise farklı yorumlar yapılırken, SDG’nin Suriye’ye entegrasyon sürecinin başlamamış olması bir neden olarak gösteriliyor. İktidarın yasal düzenlemeye mesafeli durduğu da kulislerde dile getiriliyor.

DEM Parti, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü yaz ayları boyunca hızlı bir şekilde sürecin ihtiyacı olacak yasal düzenlemelerin çerçevesinin konuşulmaya başlanması konusunu gündeme getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da hukuki sürece sıkça dile getirdi. Yıldız, son yaptığı paylaşımda yasal çerçeveyi daha net çizerek, başta infaz mevzuatında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Adalet sadece cezalandırıcı değil aynı zamanda onarıcıdır” dedi.

Komisyon Öcalan ile görüşecek mi?

Komisyonun gündemine gelmesi beklenin iki ana başlıktan diğerini ise komisyonun Abdullah Öcalan’la görüşüp görüşmeyeceği oluşturuyor. Bu konu henüz komisyon gündemine gelmedi ama partilerden yapılan açıklamalar var. DEM Parti çözüm sürecinin ilerlemesi için en kritik adımın Abdullah Öcalan’la görüşmek olduğunu belirtirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan da “Öcalan’ın beyanını almak için komisyondan 3-4 kişinin seçilmesi zaaf oluşturmaz” açıklaması geldi. Ancak komisyon üyeleri arasında bu konuda tam bir mutabakat bulunmuyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyonun İmralı’ya gitmesi halinde komisyondan ayrılacaklarını açıklarken DSP ve HÜDAPAR’da İmralı’ya gidilmesine karşı çıkıyor.