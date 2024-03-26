Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Halk arasında Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalprahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa’daki programlarının iptal edildiği ve kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.
Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor."
DUYURU!— Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) March 25, 2024
Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor.
İnşâallâh Bedir Ehli’ni Tefsîr Hânesi'nden terâvîhden sonra saat 22.15’te okuyacaktır.… pic.twitter.com/WGcESOPo6g