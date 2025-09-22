Cumhurbaşkanı ABD’de, gözler Trump görüşmesinde

CANAN SAKARYA

Cumhurbaşkanının 25 Eylül’de ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği görüşme ise en dikkat çekeni olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta katılacağı BM Genel Kurulu toplantısı 23 Eylül’de başlayacak. Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmada İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, Filistin’in devlet olarak tanınması ve İsrail’e karşı atılacak adımlar konusunda yapacağı çağrının öne çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler yapacak.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan görüşme için Washington’a gidecek. Trump, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı ile birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump’la yapacağı görüşmeye ilişkin “Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız” açıklaması yaptı.

CHP İstanbul’da olağanüstü kongre yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. CHP’de bu hafta da hareketlilik sürecek. İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapılacak. Kongrede Özgür Çelik’in dışında başka aday çıkması beklenmiyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin hakkında partiden ihraç sürecini başlatmıştı. YDK, Tekin’e yazılı savunma yapması için 15 gün süre tanıdı. Tekin’in dosyası, 26 Eylül’de YDK’da görüşülecek. Tekin’in sözlü savunma yapmak istemesi halinde 26 Eylül saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde hazır bulunması gerekiyor.