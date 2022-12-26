Cumhurbaşkanı Erdoğan: 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:

"Asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artış yaptık. Asgari ücrete verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

Yani 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir.

EYT yılbaşından önce gündemden çıkacak

Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız.

Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız.

Amacımız 2024'te tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak

Enflasyon hızla düşecek, amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarını kavuşturmaktır.

Ülkemizin tüm potansiyalini sonuna kadar kullanıyoruz. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir.

Karadeniz'de 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervi

Fatih sondaj gemimiz, Çaycuma 1 sandajında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettik.

Karadeniz’deki doğalgaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1’deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.

Nihai amacımız, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah’tandır."

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