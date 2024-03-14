Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen maden sahası iznini iptal etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Akbelen'de bulunan maden sahası için verdiği izni iptal etti.
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Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı Kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.