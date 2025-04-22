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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Karşılamada heyetler takdim edilirken, liderler daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor

Ziyarette, Türkiye ve Avustralya arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.

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