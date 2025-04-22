Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Karşılamada heyetler takdim edilirken, liderler daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor
Ziyarette, Türkiye ve Avustralya arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/k7S1djWkO0— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 22, 2025