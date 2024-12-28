Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan başına aylık 2500 lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Teknofestler, Ar-ge yatırımları ve destek paketleriyle bu yeni dünyaya Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyoruz.

Geleceğin teknolojisine şimdiden yapılan atımları destekliyoruz. Bursa teknoloji alanında diğer illerimize örnek olacaktır.

Muhalefet Suriye'yi anlayamadı

Muhalefette ne böyle bir vizyon ne de merak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. Aynı umut kırıcı tablo hemen her alanda geçerli. Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var. Onların dışına çıkamıyorlar. Aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye'de eski rejimin devrilmesinin üzerinden 3 hafta geçti. Bunlar hala meseleyi anlayamadılar.

Biz 22 yıllık iktidarımız süresince Türkiye'nin sıkıntılarını büyüyerek aşabileceğine inandık.

"2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik"

14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz sadece uçurumun kenarından dönmedi. 5 sene kazandı. Biz de bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Ekonomi programımıza güvenimi ve desteğimiz tam. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Ülkemizin kredi risk primi düştü. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik.

"Kur oynaklığı azaldı, finansal koşullar iyileşti"

Genel seçimlerde muhalefetle popülist vaat yarışına girmeyerek bu yolu seçtik. Belki bedel de ödedik ancak ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. Belirlediğimiz hedeflere belirli ölçüde ulaştık. Kur oynaklığı azaldı, finansal koşullar iyileşti. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. Bu sene yatırımlar için 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdık. Deprem bölgesinin yeniden inşasının yanı sıra sulama, altyapı gibi önceliklere kaynak ayırdık.

"İş verenlerimiz fazla ücret ödemek isterse buna kimse mani olmaz"

Vatandaşımızın her söylediğinin başımızın üstünde yeri vardır. 2025 yılında yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerinde bir oranla asgari ücret belirlendi. Bu taban ücrettir, iş verenlerimiz çalışanlarına daha fazla ücret ödemek isterse buna kimse mani olmaz. Büyümeden çalışanlarımızın da pay almasını sağladık. Bugün 630 doları bulan asgari ücretimiz gelişmekte olan pek çok ülkeden daha yüksek seviyede. Enflasyon hedefimiz tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımızın alım gücündeki etkisini daha çok görecek.

KOBİ'lere destek müjdesi

Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan konfeksiyon ve tekstil sektörünü korumayı hedefliyoruz. KOSGEB aracılığıyla bu sektörlerde istihdamı güvence altına almak istiyoruz. Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapmayı planlıyoruz.