  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara hediye verdi.

Erdoğan, Türk dünyası çocuklarıyla da bir araya geldi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarını misafir etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 29 farklı ülkeden 500'e yakın evladımızı 'Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi' temasıyla Türkiye'de misafir ettik. Tüm çocuklarımızla birlikte bu yılın onur konuğu olan Filistinli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulundu.

 

Özgür Özel: Erdoğan'la haftaya görüşmeyi planlıyoruzÖzgür Özel: Erdoğan'la haftaya görüşmeyi planlıyoruzGündem

 

 