Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Polonya Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. Ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşeceği öğrenildi.
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Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Tusk’ın çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaretin 12 Mart Çarşamba yapılacağı bildirildi.
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