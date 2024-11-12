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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

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