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Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu

Almanya'da yaşanan koalisyon krizinin ardından, erken seçim kararı alındı. Ülke, 23 Şubat 2025'te sandık başına giderek yeni bir hükümet seçmek için oy kullanacak.

Haber Merkezi
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Almanya'da erken seçimin tarihi belli oldu
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Almanya'daki Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve muhafazakârlar, ülkedeki koalisyon krizinin ardından yeni seçim tarihi olarak 23 Şubat 2025'i önerdi. Bu tarih, ilk kez Rheinische Post gazetesinde duyuruldu.

İktidar 6 Kasım'da dağılmıştı

Focus Online ise seçime gidilebilmesi için gerekli güven oylamasının 18 Aralık'ta yapılabileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un maliye bakanını görevden almasıyla iktidar koalisyonu 6 Kasım'da dağılmıştı.

Scholz, erken seçim önerisinde bulunan Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevine son verdi. Bunun ardından FDP, tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı aldı.

Başbakan Scholz,15 Ocak'ta Meclisten güven oyu isteyeceğini açıkladı. Burada gereken oyu alamazsa ülke erken seçime gidecek. "Trafik ışıkları" olarak bilinen koalisyon, 2021'den bu yana ülkeyi yönetiyor.

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