Dijital geleceğe tohum ekenler, Motenegro’da ‘OSB Teknoloji Zirvesi’nde buluştu

OSB’lere dijital çağa uygun teknolojik altyapılar tasarlayan Dijitohum’un düzenlediği zirvede; Dahua Teknoloji, Schneider Electric, Senkron Energy Digital Services, Huawei, PlusClouds, Juniper ve Philips Signify gibi konusunda öncü teknoloji şirketleri de sunumlarıyla yer aldı.

“En zeki ve en güçlüler değil, değişmeyi en iyi şekilde başarabilenler hayatta kalır” diyen Dijitohum kurucusu Engin Işık, mevcutta proje geliştirdiği 15 OSB’de Dijitohum olarak neler yaptıklarını, 2026 yılına kadar vizyoner 20 OSB ile çalışmak hedefine emin adımlarla yürüdüğünü aktardı.

Her zirvede, üzerine koyarak birlikte büyüdükleri OSB’lerin deneyimlerinin paylaşıldığı etkinlikte, katılımcılar için en önemli kazanımın, model OSB’lerde uygulanmaya başlanan ve aktif hizmet veren projeleri, ilk ağızdan deneyimleme imkanı olduğunu Işık: “Sektörümüze ve OSB’lerin dijital geleceğine yön verecek sunumların yapıldığı etkinliğimiz; OSB teknolojilerine yönelik pazar lideri çözümleriyle, bu alandaki uzmanlığın en yüksek standartlarını temsil etti."