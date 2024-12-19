  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi marjında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye’yi görmek istediğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye’nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Bakan Bak: Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruzBakan Bak: Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruzGündem

 

Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Talebimiz 30, bunun altında yokuz' dedikÖzgür Özel'den asgari ücret açıklaması: 'Talebimiz 30, bunun altında yokuz' dedikGündem

 

Gündem
Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'ye dönüşler henüz arzu edilen seviyede değil
Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye'ye dönüşler henüz arzu edilen seviyede değil
Esenyurt kayyumu, 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti
Esenyurt kayyumu, 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti
CHP lideri Özgür Özel, Fas’a gidiyor
CHP lideri Özgür Özel, Fas’a gidiyor
Halil Falyalı suç örgütü davası: Tüm sanıkların tahliyesine karar verildi
Halil Falyalı suç örgütü davası: Tüm sanıkların tahliyesine karar verildi
İş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti
İş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti
Bakan Bak: Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz
Bakan Bak: Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz