Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: 29 işçinin hesabını versinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Karesi’deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar derhal başlatıldı. Bakanlarımız ve kabine üyelerimiz ailelerin yanında oldu. Biz de bugün iki ailemizi ziyaret ederek acılarını paylaştık, taziye dileklerimizi sunduk,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Balıkesirlilere selamlarını ileterek, hayatını kaybeden işçiler için dualarını esirgememelerini istedi. Kongrede bir dizi değerlendirmede bulunması beklenen Erdoğan, Balıkesir halkıyla bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, patlamanın ardından yürütülen çalışmalar ve siyasetteki tartışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ailelerimiz son derece metanetli bir duruş sergiliyor. Patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma titizlikle yürütülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası veya kusuru olanlar varsa, mutlaka gereken yapılacaktır. Balıkesirli kardeşlerimiz bu konuda şüphe duymasın," ifadelerini kullandı.

CHP’ye sert tepki: 29 işçinin hesabını versinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama sonrası CHP Genel Başkanı’nın açıklamalarını eleştirerek, "Henüz cenazeler kalkmadan ve olayın nasıl olduğu tam olarak bilinmeden yapılan talihsiz açıklamalar, acıları istismar etmektir. Bu ne hukuki, ne ahlaki, ne de vicdanidir. Beşiktaş'taki 29 işçinin hesabını versinler önce. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Biz, acıları yarıştıran bir siyaset anlayışına hiçbir zaman tevessül etmedik, etmeyeceğiz," dedi.

AK Parti’nin hizmet süreci

Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin 22 yılda millet için büyük eserler kazandırdığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinde, bu kadro kadar milletimize hizmet eden başka bir örnek yok. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler ve bıraktığımız izler, geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Tüm engellere ve tehditlere rağmen milletimizden aldığımız destekle, bu sinsi operasyonları bertaraf etmeyi başardık," diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Balıkesir teşkilatında emeği geçen isimlere teşekkür ederek, vefat eden Hüseyin Murat Uysal'ı rahmetle andı. Konuşmasında, AK Parti’nin geçmişten günümüze taşıdığı hizmet bayrağını daha ileriye götüreceğini de belirtti.

"Suriye'de insanlık sınavını yüz akıyla verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda izledikleri politikalara dair açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin doğru bir duruş sergilediğini ve insanlık adına büyük bir sınav verdiğini belirtti.

"Mazlumlara kol kanat gerdik"

Erdoğan, Suriye’de 13 yıldır süren zorlu süreçte mazlumlara sahip çıkıldığını ifade ederek, "Zorluklarla geçen bu 13 yıl boyunca mazlumlara kol kanat gerdik. Dik durduk, insanlık sınavını yüz akıyla verdik. Suriye halkının kendi kaderini tayin etme iradesini ortaya koymasıyla birlikte geri dönüşlerin önü açıldı," dedi.

CHP’ye eleştiri: "Bass rejiminin yasını CHP tutuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baas rejiminin çöküşüyle ilgili olarak CHP’ye sert eleştiriler yöneltti. "Baas rejimi düştü, yasını Türkiye’de sadece ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse zalim Esed’e mersiye düzecekler. CHP, ülke menfaatine olacak hiçbir gelişmeye tahammül edemiyor," ifadelerini kullandı.

"Türk siyasetini aciz hale düşürenler tarih önünde hesap verecek"

Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine odaklandıklarını belirterek, "Biz hep önümüze bakıyoruz. Türk siyasetini aciz hale düşürenler tarih önünde hesap verecek. Biz ise milletimizden aldığımız güçle ülkemizin menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanı, Suriye’de barış ve istikrar için Türkiye’nin attığı adımların bölgeye katkı sağladığını ve uluslararası arenada insan hakları konusunda örnek bir duruş sergilendiğini vurguladı.

"Siyasette kutuplaşmanın artması doğru değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarında karşılaştığı tehditleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele vereceklerini vurguladı. İç cepheyi güçlendirerek ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştirmek gerektiğini belirten Erdoğan, siyasetteki kutuplaşmanın daha da derinleşmesinin yanlış bir yönelim olduğunu ifade etti.

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