Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu’na anma mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 16. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yazıcıoğlu’nun vatan ve millet sevgisine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16’ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum.”