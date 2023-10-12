  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

Amerika'nın ne işi var Filistin'de

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

Amerika'nın ne işi var Filistin'de
Hangi ülke şengene daha çok ret veriyor? Öne çıkan ülke hangisi?

Almanya Haberleri

Hangi ülke şengene daha çok ret veriyor? Öne çıkan ülke hangisi?
Bu konularda ilginizi çekebilir
Recep Tayyip Erdoğan Almanya