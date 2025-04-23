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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremin ardından AFAD İl Müdürlüğü'nde bakanlar ve yetkililerle kapsamlı bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

"Kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik"

Toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular." dedi.

"Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik"

Erdoğan "Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. 

Ziyaretinde Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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