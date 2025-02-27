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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı'nı kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, saat 17.00'de başlayacak. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuların yanı sıra Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinin ele alınması bekleniyor.

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