Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda gündeme ilişkin iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde oldu:

Kabinemizin 23 toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik. Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir.

Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımız ile Ahlat ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti münasıranı göstermiş olduk.

İnşallah bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz.

Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatini atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tesbihatları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır.

Çukurova Uluslararası Havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum.

İsrail’in tüm barbarlığına, Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırammamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zafer'in er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

"Tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz"

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bunun en yakıcı etkilerinin maalesef ormanlarımızda görüyoruz.

Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar karşı karşıya olduğumuz tehdidi ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adım attık. Hali hazırda filomuzda bulunan 27 uçak 105 helikopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz.

Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA’larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA’mız 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat an ve an gözetiyor. Sadece geçen yıl 2076 orman yangını İHA’larımız aracılığıyla tespit ettik.

Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalarda 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllüğümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarına yalanlarına kendi ihmallerini kapatmak için yürüttü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz.

Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur."





