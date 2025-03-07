Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'na katıldı ve burada Avrupa güvenliği ve savunma politikalarıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Rusya-Ukrayna savaşı için kalıcı bir barış sağlanabilmesi adına tüm tarafların masada olması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa savunma programları ve yeniden inşa projelerine dahil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye, Avrupa’nın güvenliğine katkı sunmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa güvenliğinin sadece AB üyesi ülkelerin değil, tüm müttefiklerin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, Türkiye’nin savunma sanayisiyle Avrupa’nın güvenliğine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühimdir. Avrupa Birliği’nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarından Türkiye’nin dışlanması kabul edilemez" dedi.

Türkiye’nin tam üyelik hedefini koruduğunu vurgulayan Erdoğan, AB’nin artık daha stratejik ve vizyoner bir tutum benimseyerek Türkiye ile müzakereleri canlandırması gerektiğini dile getirdi.

AB’nin 800 milyar Euro’luk yeni savunma planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının gölgesinde, AB liderleri Brüksel’de düzenlenen olağanüstü zirvede savunma politikalarına dair tarihi kararlar aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’yı Avrupa için açık bir tehdit olarak ilan etmesinin ardından, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin 800 milyar Euro’luk yeni savunma planını açıkladı.

Von der Leyen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tarih yazılıyor. Avrupa’nın güvenliğini sağlamak ve gerekli hızda, ölçekte ve kararlılıkla hareket etmek için önemli bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi savunma projelerinin dışında bırakmak stratejik bir hata"

Türkiye’nin, Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Türkiye’yi savunma projelerinin dışında bırakmasının stratejik bir hata olacağını belirtti. Tam üyelik hedefinin korunmaya devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, AB’nin bu süreçte Türkiye ile daha aktif bir iş birliği geliştirmesi gerektiğini ifade etti.