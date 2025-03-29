Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Sevgili Kardeşim.

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ettiğim mübarek bayramımız vesilesiyle, dayanışma ve birliğimizin güçlenmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

"Halkım ve şahsım adına, Zat-ı Devletlerinize sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Azerbaycan halkına da hayırlı günler ve refah diliyorum."