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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit edilişlerinin 7'nci yılında Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik için bir anma mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin yedinci yılında rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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