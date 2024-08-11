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Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan vefat etti

Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'ın 85 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan vefat etti
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Yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Alan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay ve yargı mensupları katıldı.

Nuri Alan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta 1939'da doğan Nuri Alan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1960'ta mezun oldu. TODAİE'yi ve Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünü bitiren Alan, 1963'te Danıştay Yardımcısı ünvanıyla mesleğe başladı.

Danıştay Kanunsözcülüğü, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevlerinde bulunan Nuri Alan, 30 Mayıs 1978'de Danıştay Üyeliğine seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerini de yürüten Alan, 1986'da Danıştay Beşinci Daire Başkanlığına seçildi.

Danıştay Başkanlığına 26 Eylül 2000'de seçilen Alan, 9 Eylül 2004'te yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

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