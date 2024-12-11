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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası şehitleri için taziye mesajı
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Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine taziye dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda bulunan iki askeri helikopter havada temas etti. Temas sonucu helikopterlerden biri düştü. Düşen helikopterde bulunan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve 5 asker şehit olmuştu.

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