OPEC ve OPEC dışı ülkelerde kasımda petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), Foreks Haber ile paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, söz konusu ayda üretim 26 milyon 554 bin gün/varilden 26 milyon 657 bin gün/varile çıktı.

Üretim artışında Libya'nın etkisi görüldü; ülkede üretim 141 bin varil/gün arttı.

Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde üretim 219 bin varil/gün artarak 13 milyon 788 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 8 bin varil/güne çıktı.

Böylece, OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi 323 bin varil/gün artarak 40 milyon 342 bin varil/günden 40 milyon 665 bin varil/güne yükseldi.

En büyük petrol üretici ülkelerinden Rusya'nın üretimi 7bin varil/gün, Suudi Arabistan'ın üretimi 10 bin varil/gün, Irak'ın üretimi 45 bin varil/gün azaldı.