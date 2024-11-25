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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki sözlerine dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında geçen hafta katıldığı ve siyasi yasak istenen davanın duruşmasındaki ifadeleri nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki sözlerine dava
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, savunma hakkını kötüye kullanarak Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarının ağır bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukat Hüseyin Aydın X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatta asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
“Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır. Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır.”

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