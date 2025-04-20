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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum."

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