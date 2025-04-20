Trabzon'da uçak seferleri iptal edildi!

Trabzon’da sisin etkisini bugün de devam ettirmesi, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi

Trabzon Havalimanı’ndan Ankara, İstanbul ve Mersin’e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi ve iptal edildi. Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.