Trabzon'da uçak seferleri iptal edildi!
Trabzon'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İstanbul, Ankara ve Mersin'e yapılması planlanan karşılıklı uçak seferleri iptal edildi.
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Trabzon’da sisin etkisini bugün de devam ettirmesi, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.
Karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi
Trabzon Havalimanı’ndan Ankara, İstanbul ve Mersin’e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi ve iptal edildi. Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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