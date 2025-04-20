İnegöl Piyazı coğrafi işaret aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnegöl’ün sanayi ve tarım şehri kimliklerinin yanına turizmi de ekleyerek bu alanda son dönemde önemli çalışmalara imza atan, İnegöl Belediyesi, gastronomide 6’ncı markasını tescilletmeyi başardı. İnegöl köftesinin yanında şehrin birbirinden kıymetli gastronomi değerlerini de ülkemize ve dünyaya tanıtmak amacıyla çıkılan yolda daha önce; İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı ve İnegöl Mişorizinin coğrafi işaretini alan İnegöl Belediyesi son olarak İnegöl Piyazı’nın da coğrafi işaretini aldı.

Gastronomi çalışmalarının sadece İnegöl değil Bursa ve Türkiye adına da önemli olduğunu kaydeden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bunlar sadece bölgemiz adına bir değer değil. Gastronomi hem Bursa’mız hem ülkemiz hem dünya adına tanıtılması durumunda fırsatlar sunan bir alan. 6’ncı coğrafi işaretli ürünümüz de İnegöl Piyazı oldu. İnegöl Piyazı da bilindiği üzere İnegöl Köftesinin yanında vazgeçilmezi. Aslında Sütlü Kadayıfta böyleydi. Bugün artık her biri coğrafi işaretli ürünler olarak karşımızdalar. Bunların sadece coğrafi işaretlerini almış olmak yeterli değil. Bu ürünlerimizin köftecilerimizde, lokanta ve restoranlarda en güzel şekilde yerini almasını arzu ediyoruz” diye konuştu.