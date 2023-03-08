Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski patronu Kemal Coşkun hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem muhasebecilik yaptığı Coşkun Et ve Et Mamulleri’nin Kurucusu Kemal Coşkun, hayatını kaybetti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun, hayatını kaybetti. Bugün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.
Coşkun'un cenazesi yarın öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu şirkette bir dönem muhasebeci olarak çalışmıştı.