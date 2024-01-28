Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Erdoğan'ın yerel seçim programı belli oldu

Ocak ayını Ankara'da tamamlanması planlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayypi Erdoğan'ın Şubat ayına deprem ili ziyareti ile başlaması öngörülüyor. Bu süreçte bazı deprem illerine Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Programlarda yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek.

Sabah'ın haberine göre; yapımları tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak olan Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.

Öte yandan 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.

Bu süreçte Erdoğan'ın yurtdışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması da bekleniyor.