  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan İlyas Salman'a para cezası
Takip Et

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan İlyas Salman'a para cezası

Ünlü oyuncu İlyas Salman, 3 yıl önce verdiği röportaj nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan İlyas Salman'a para cezası
Takip Et

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İlyas Salman’a "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı röportajı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan para cezası verildi.

1 Ağustos 2022'de bir gazetede yayımlanan röportajda kullandığı ifadeler gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılanan Salman hakında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığı bilgilere göre, Salman'ın yargılandığı davanın altıncı duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Salman katılmazken avukatı Selen Sınmaz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi hazır bulundu.

7 bin TL para cezası

Cumhuriyet Savcısı, İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyordu. 

5 Kasım 2024 tarihinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Salman'ın söyleşideki ifadelerini "tahkir edici ve aşağılayıcı" olarak değerlendirerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, oyuncu İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli olduRasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli olduGündem
Motorine zam bekleniyor! İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam bekleniyor! İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Fenomen Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davası ertelendiFenomen Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davası ertelendiGündem
Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor'Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor'Gündem

 

Gündem
Erdoğan-Meloni görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan-Meloni görüşmesinin tarihi belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Fenomen Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davası ertelendi
Fenomen Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davası ertelendi
Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü
Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü
Trabzon ve Rize'ye uçacaklar dikkat! THY'de sefer iptalleri
Trabzon ve Rize'ye uçacaklar dikkat! THY'de sefer iptalleri
Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yalova-Bursa karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var