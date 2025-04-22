Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan İlyas Salman'a para cezası
Ünlü oyuncu İlyas Salman, 3 yıl önce verdiği röportaj nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İlyas Salman’a "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı röportajı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan para cezası verildi.
1 Ağustos 2022'de bir gazetede yayımlanan röportajda kullandığı ifadeler gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılanan Salman hakında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığı bilgilere göre, Salman'ın yargılandığı davanın altıncı duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya Salman katılmazken avukatı Selen Sınmaz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi hazır bulundu.
7 bin TL para cezası
Cumhuriyet Savcısı, İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.
5 Kasım 2024 tarihinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Salman'ın söyleşideki ifadelerini "tahkir edici ve aşağılayıcı" olarak değerlendirerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, oyuncu İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.