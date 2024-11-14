Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, COP29'da iki panel düzenledi

Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu panellerin ilki olan "İslami Sürdürülebilir Finanstan Faydalanmak: Dönüşüm, Düzenleme ve Uluslararası İşbirliği" paneli, Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"İklim Yatırımı: Vaatler, Yaklaşımlar ve Bölgesel Zorluklar"

Etkinlikte, panelistler, Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Üyesi Prof. Mohamad Akram Laldin, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Zamir Iqbal, London Stock Exchange Group İslami Finans Başkanı Mustafa Adil ve İslami Finansal Hizmetler Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ghiath Shabsigh görüşlerini paylaştı.

"İklim Yatırımı: Vaatler, Yaklaşımlar ve Bölgesel Zorluklar" başlıklı ikinci panelin moderatörlüklerini ise Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Sürdürülebilirlik Danışmanı Volkan Özdurmuş yaptı.

SOCAR Başkan Yardımcısı Afqan Isayev, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Bloomberg New Energy Finance Genel Müdürü Jon Moore, Küresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Uzmanı Carolina San Martin ve Impax Asset Management Asya Pasifik Sürdürülebilirlik Birim Başkanı Nana Li'nin katılımcı olduğu panel, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.