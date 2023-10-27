Cumhuriyet resepsiyonu yapılmayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların gölgesinde kaldı. Her yıl ülkenin cumhurbaşkanının düzenlediği ve yüzlerce kişinin katıldığı 29 Ekim Resepsiyonu’nun bu yıl yapılamayacağı ortaya çıktı. Birkaç gün önce resepsiyonun Gazze saldırıları nedeniyle iptal edildiği bazı basın yayın organlarında iddia edilmişti. İddianın ortaya atılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun ‘Filistin'deki olaylar gerekçesiyle' iptal edildiği iddiası doğru değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” açıklaması yapıldı.

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Pazar günkü programında resepsiyon görülmüyor. Erdoğan’ın pazar günkü program şöyle:

• 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret,

• 12.30'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul,

• 17.00'de Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul'daki Cumhuriyet gösterileri,

• 19.23'te Cumhurbaşkanının Bayram Tebriğinin Yayınlanması…

Yani İletişim Başkanlığı aslında doğruyu söylemiş. Resepsiyon iptal edilmemiş. Aslında resepsiyon hiç programda yer almamış gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim gecesinde Ankara’da değil, İstanbul’daki kutlamaların belli programlarına katılması bekleniyor…