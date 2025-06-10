Danıştay hakimine silahlı saldırı! Yoğun bakıma alındı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman'a giden Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H., uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak ağır yaralandı.

Yoğun bakıma alındı

Rojda Altıntaş'ın haberine göre A.H., yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Hakim A.H.'ye yönelik saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.