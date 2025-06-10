Danıştay hakimine silahlı saldırı! Yoğun bakıma alındı
Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan hakim yoğun bakıma kaldırıldı.
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman'a giden Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H., uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak ağır yaralandı.
Yoğun bakıma alındı
Rojda Altıntaş'ın haberine göre A.H., yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.
Hakim A.H.'ye yönelik saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.
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