Dava öncesi Kılıçdaroğlu'ndan video: Safları sıklaştırın

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir video yayımladı. "Safları sıklaştırın" başlığıyla paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"22 Kasım Cuma günü hâkim karşısına çıkacağım."

- Aziz milletim, BOP Eşbaşkanı Erdoğan'ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hâkim karşısına çıkacağım.

"Yolsuzlukların hesabını sormaya gidiyorum"

- Sevgili kardeşlerim, savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya, Erdoğan’ın yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum.

- Misak-ı Milli için gidiyorum. Cumhuriyet'e ve Atatürk’e bağlılık yemini ettikleri için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum.

- Daha birkaç gün önce yoksulluktan dolayı yanarak hayatını kaybeden beş evladımızın hakkı için gidiyorum.

"Dostlar, safları sıklaştırın"

- Bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum. Dostlar, safları sıklaştırın.

- Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayı Milliye ruhunu yeniden tesis edeceğiz. Sevr’i nasıl parçalayarak tarihe gömdüysek, emperyalistlerin bu oyununu da bozacağız. İş birlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın, birlikte başaracağız.

Özgür Özel de duruşmaya katılacak

CHP lideri Özgür Özel, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan hakaret davasının 22 Kasım Cuma günü yapılacak duruşmasına katılacak.