Özgür Özel, partisinin 'Esenyurt' kararını duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt'taki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren Özel, "Bugün, Esenyurt Belediyesi’nde bir kayyum yoktur. Kayyum hukuki bir terimdir. Oysa Esenyurt’ta yapılan şey düpedüz işgaldir ve Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bilgisi dahilinde, kazanamadıkları Esenyurt Belediyesi’ni işgal etmişlerdir. Kayyum değil, işgal altında olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. O yüzden biz sizlerle birlikte Esenyurt’ta demokrasi nöbeti tutuyoruz" dedi.

"Direnişe devam edeceğiz"

"Demokrasi nöbetinin 20. günündeyiz. CHP, belediyesine kayyım yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutturacak, bu sürecin devam etmesine seyirci kalacak bir parti değildir" diyen Özel, "Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız direnişe, Ahmet Özer görevinin başına gelene kadar devam etme kararı aldık. İlk 20 günde burada büyük mücadele veren Esenyurt örgütümüze, İstanbul örgütümüze ve belediye meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu işgal bir an önce sona erdirilmeli. Ahmet Özer göreve dönene kadar başkan vekili, belediye meclis üyeleri arasından seçilmelidir. Her gün il ve ilçe yöneticilerimiz Esenyurt'ta nöbetin başında olacaktır. Onların olmadığı günlerde büyük dayanışma gösteren yazarlar, sanatçılar, gazetecileri belediye meclis odamızda karşılanacak ve ağırlanacaktır. Dayanışma gösterip buraya ziyaret planlayan diğer siyasi partilerin yöneticilerini, il başkanlarını belediye meclis odamızda ağırlayacağız. 43 mahallesi olan Esenyurt'ta mahalle toplantıları örgütleyerek Ahmet Özer'in o mahalleye verdiği vaatlerini, eksik kalan işlerini tamamlayacağız. Esenyurt'ta aksayan hizmetleri mahalle mahalle anlatmaya devam edeceğiz. Buradan AK Parti ve MHP'ye kötü haberim var. Biz yüzde 51 oy ile seçildik ama yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Ahmet Özer'in tutuklanmasını Esenyurt halkının yüzde 80'i yanlış buluyor. Bu kayyım kararı milletin vicdanından dönmüştür." ifadelerini kullandı.

"Yıllarca akıl danıştınız"

"Gerçek bir vatansever, bir aile babası olan Ahmet Özer'in evini gece yarısı bastılar" diyen Özel, sözlerine "Kendisine sorulan bütün sorulara yanıt verdi ama bomboş gerekçelerle tutukladılar. Avukatları 40 sayfalık bir itiraz dilekçesi yazdılar. Ancak okumanın mümkün olmadığı 40 dakikada reddettiler. Erdoğan'ın her bayram tebrik yolladığı Ahmet Özer, 2012'de anayasa komisyonuna çağırıp 3 saat dinledikleri Ahmet Özer, Süleyman Soylu'nun çalıştaylara davet ettiği Ahmet Özer'i suçlu ilan edemezsiniz. Ahmet Özer'e yıllarca akıl danıştınız. Bu yüzden her etkinliklerine çağırdıkları Ahmet Özer'den suçlu, terörist çıkmaz ama bu işin peşini de CHP sonuna kadar bırakmaz." diyerek devam etti.

"Darbe yapmasına izin vermeyeceğiz"

Son olarak Özel, "Biz direnmeyi bırakırsak, biz mücadeleyi bırakırsak bu hukuksuzluklar tüm Türkiye’ye yayılacak, tüm İstanbul’a yayılacak. Seçimleri kazanamayan birisinin sandıktan kaçıp darbe yapmasına, önümüzdeki seçimlerde bir daha seçilemeyecek birisinin sandıktan kaçmasına izin vermeyeceğiz. Sandığa, millete ve iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bütün Esenyurt’u, bütün demokrasi güçlerini, tüm siyasi partileri bu büyük demokrasi mücadelesine yılmadan, durmadan devam etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.