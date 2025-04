David Fincher, Quentin Tarantino ve Brad Pitt bir arada: Once Upon a Time in Hollywood 2 geliyor

Takip Et

David Fincher, Quentin Tarantino'nun Oscar ödüllü epik filmi Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) devam filmini yönetecek.

Variety'nin doğruladığı habere göre devam filminin senaryosunu Tarantino kaleme alıyor. Henüz resmi bir adı olmayan film, Fincher'ın projelerini öncelikli olarak sunduğu Netflix'te geliştiriliyor. Brad Pitt, kendisine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran dublör Cliff Booth rolüne resmen geri dönüyor.

Son filmi olması planlanan projesini iptal etmişti

Bir Zamanlar Hollywood'da, 2019'da Sony Pictures tarafından dağıtılmış ancak Tarantino, bir süre sonra filmin telif haklarının kendisine geri dönmesini sağlayan bir anlaşma yapmıştı. Bu devam filminin, Fincher'ın Netflix'le anlaşması kapsamında geliştirilmesi, devam filmi haklarının Tarantino'nun elinde tutulduğunu düşündürüyor.

Pitt ve Fincher yıllar sonra yeniden bir arada

Bu proje, Tarantino'nun 10. ve son filmi olması planlanan The Movie Critic projesini iptal etmesinin ardından gündeme geldi. Tarantino, filmin senaryosunu tamamlamış ve başrol için Brad Pitt'i seçmişti. Hikayenin, 1970'lerde bir porno dergisine yazılar yazan bir film eleştirmenini konu alacağı söyleniyordu.

Devam filmi, Pitt ve Fincher'ı da yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. İkili, kariyerlerinin en çok beğenilen filmlerinden bazılarını birlikte yapmıştı: Kült gerilim Yedi (Se7en), efsanevi Dövüş Kulübü (Fight Club) ve Oscar ödüllü Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button).

Devam filminde Leonardo DiCaprio ya da Margot Robbie'nin rollerine dönmesinin pek olası olmadığı düşünülüyor.

Sadece senaryosunu yazdığı projeler de var

Tarantino her ne kadar genellikle yazıp yönettiği filmlerle tanınsa da daha önce de başkalarının yönettiği bazı senaryolara da imza atmıştı. Bunlar arasında Tony Scott'ın yönettiği Çılgın Romantik (True Romance) ve Robert Rodriguez'in Günbatımından Şafağa (From Dusk till Dawn) var.

Öte yandan Fincher, Netflix için daha önce de Hollywood'un altın çağını konu alan Mank ve şiddet dolu bir suikast hikayesi olan The Killer'ı çekmişti.

İlk olarak The Playlist tarafından duyurulan projeyle ilgili Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.