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DEAŞ'ın 'hacker' yapılanmasına operasyon

Terör örgütü DEAŞ’ın ‘hacker’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Silahı terör örgütü DEAŞ’ın ‘hacker’ yapılanmasına yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün ‘hacker’ yapılanmasıyla ilgili 4 yabancı uyruklu şahsı tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, icra ettikleri operasyonla 3 Suriyeli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Irak uyruklu diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

 

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