Gözaltındaki Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Ne şahsım ne de yakınlarım maddi menfaat sağladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvet almak, vermek, aracılık” ile “irtikap-nüfuz kullanma” iddiasıyla 31 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde hakkındaki iddialar soruldu.

“Vivenka Mimarlık şirketi ve bu firma aracılığıyla villa imar izni alınmasına” yönelik iddialara Akgün, söz konusu şirketi tanımadığını ve belediyeye yaptığı başvurular hakkında bilgisinin olmadığını, imar ve inşaat işlemleriyle ilgili herhangi bir imza ya da yetkisinin bulunmadığını söylediği belirtildi.

“AVENUE AVM ve Pelican Hill projeleri üzerinden rant sağladığı” yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden Akgün, “Ne şahsım ne de yakınlarım herhangi bir daire devri veya maddi menfaat sağladı” dedi.

Gökhan Akgün isimli şahsın da belediyede herhangi bir görevi ya da yetkisi olmadığını ifade eden Akgün, “Kendisinden hiçbir talepte bulunmadım, belediye işleriyle ilgili hiçbir yetkisi yoktur” diye konuştu.

Mansur Aslan isimli şahsın ifadesinde geçen para iddialarına da değinen Akgün, bu yöndeki suçlamaları reddetti, “İddiaları ilk defa duyuyorum. Eğer belediyeye böyle bir talep ulaşsaydı, derhal gereğini yapardım” dedi.

“Metin Gül’ü tanırım, ticari ilişkim olmadı”

Hasan Akgün’e, Metin Gül’ün verdiği ifadeye ilişkin detaylı sorular yöneltildi. Akgün, Metin Gül ve ailesini tanıdığını belirterek, “Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren tanınmış bir ailedir. Kendisiyle herhangi bir ticaretim veya husumetim olmamıştır. Yedi dönem üst üste seçilmiş bir belediye başkanı olarak, sorunu olan her vatandaşla birebir görüşürüm. Aracılık sistemiyle iş yapmam söz konusu olamaz” dedi.

“25 daire iddiası asılsız”

Metin Gül’ün “projeyi devralan Demir İnşaat tarafından Başkan Akgün’e veya yakın çevresine 25 daire devredildi” yönündeki iddiasını da yalanlayan Akgün, “Demir İnşaat yetkilisi olarak Hamit Demir’i tanıyorum. Flamingo Sitesi’ni arsa sahibinden alıp ruhsat süreçlerini tamamladıktan sonra, kendi talepleri doğrultusunda projeyi Metin Gül’e devretmiştir. Kendisi, bu devri 4 milyon TL ve 20 küsür daire karşılığında yaptığını söylemiştir. Benim ya da yakınımın bu projede herhangi bir menfaati yoktur” dedi.

“Plan değişikliği kamu yararınaydı”

AVM inşaatının bulunduğu Gürpınar – Avrupa Caddesi’ndeki imar planı değişikliğine de açıklık getiren Akgün, “2004 yılında Meclis kararıyla bu bölgedeki emsali 2.5’a çıkardık. Karar, bölgeyi ticari merkez haline getirme amacını taşıyordu. Hiçbir kişi ya da kurum bu değişiklik için başvuruda bulunmamıştı. Plan değişikliğinden sonra arsa sahibi Mehmet Duruk, teşekkür ederek şehrimize 45 derslikli bir kız meslek lisesi yaptırdı. Bu okul daha sonra ‘Hayriye Duruk Kız Meslek Lisesi’ olarak açıldı” diye konuştu.

Akgün’e, Murat Öztiryaki’nin Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı basketbol kulübüne yaptığı 1 milyon 572 bin TL’lik bağış soruldu.

Akgün, “Murat Öztiryaki isimli kişiyi tanımıyorum. Kendisi beni tanıyor olabilir. Bu bağışı neden yaptığına dair bilgim yok. Kendisinden herhangi bir talebim olmadı” dedi. Hasan Akgün ayrıca Öztiryaki ailesine ait bazı fabrika bölümlerinin mühürlendiğini ve bu işlemden sonradan haberdar olduğunu söyledi.

“35 milyon TL’lik bağış” iddiası

Şüpheli Vahit Karaarslan’ın, belediye basketbol takımı için 35 milyon TL istendiği yönündeki iddiası da sorulan Akgün, “Bu bağış talebi hakkında bilgim yok. Ömer Kazancı’nın bu konuda temas kurmaya çalıştığı yönünde bir bilgim de bulunmuyor” dedi.