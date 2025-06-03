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Trabzon'da sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Beşirli mahallesi mevkiinde eski devlet sahil yolu sular altında kaldı. Bölgede 50’ye yakın araç ile çok sayıda iş yeri sular içinde kalırken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Trabzon'da sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarından öğle saat 11.30’a kadar aralıksız yağan yağmur şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçitin sular altında kalmasına neden oldu. Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, yağmurun en etkili olduğu yerler arasında 2 Nolu Beşirli mahallesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki eski devlet sahil yolu da yer aldı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Bölgede 50’ye yakın araç sular içinde kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar yağmurun getirdiği afet nedeniyle büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşarken, kapanan logarları açarak su tahliye etmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadı. Havadan görüntülenen yol afetin boyunu gözler önüne serdi.

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