Dehşetin adı Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli̇ çocuk ölümü gerçekleşti

Katili henüz bulunamayan vahşice öldürülen Narin Güran’ın kabri başında bir akrabasının yaktığı ağıt, olayların yaşandığı Tavşantepe köyünün üzerinde dehşetin gölgesini daha da artırdı.

"Havin'ime de böyle kıydılar..."

Narin’in kabri başında gözyaşı döken bir akrabasının küçük kızın mezarını okşarken “Havin’ime de böyle kıydılar” diyerek ağıt yakması dikkatleri çekti.

Savcılık, Narin’in katledilmesinden sonra 5 yaşındayken merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ileri sürülen engelli ablası Tülin Güran’ın dosyasını yeniden açmıştı.

Dehşet köyü tanımı yapıldı

Narin Güran cinayetini soruşturan ve dosyayı genişleten savcılık, çocuk hastanesinden abla Tülin ile ilgili tüm tahlilleri, değerlendirmeleri ve tetkikleri talep etmişti. Üç çocuğun da şüpheli ölümünün yaşandığı Tavşantepe Mahallesi için “Dehşet köyü” tanımı yapıldı.