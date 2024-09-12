Nilüfer’in 5 yıllık yol haritası onaylandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunda Nilüfer Belediyesi’nin 2025 – 2029 Stratejik Planı gündeme alındı. Mayıs ayında çalışmalarına başlanana plan, meclis üyeleriyle paylaşıldı. Kent paydaşlarının katılımı ile hazırlanan 5 yıllık planda; 6 amaç ve 36 hedef ile bunlara ulaşmak için izlenecek yol haritası yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, stratejik planı hazırlarken ‘ortak akıl’ anlayışı doğrultusunda birçok çalışma yürütüldüğünü anımsattı. Nilüfer’i yalnızca bir yaşam alanı değil, dünyaya ilham veren bir model şehir haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Özdemir, “Değerlerimizi koruyarak, Nilüfer’i daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Şehrimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yönelik hedeflerimiz var. Hazırlanan plan aynı zamanda, vatandaşlarımızın refahının armasını, çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemesini ve teknolojinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacak” dedi.