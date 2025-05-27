DEM heyeti-AK Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
DEM Parti'nin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor. DEM Parti'nin AK Parti ile görüşmesi yarın (28 Mayıs Çarşamba) gerçekleşecek. Görüşme 15:00'de Meclis'te yapılacak.
DEM Parti'nin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor. DEM Parti'nin AK Parti ile görüşmesi yarın (28 Mayıs Çarşamba) gerçekleşecek.
Görüşme 15:00'de Meclis'te yapılacak.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, 6 Ocak 2025'te de AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etmişti.
MHP ile bugün görüşülecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunucak. Görüşme bugün saat 11:30'da başlayacak.