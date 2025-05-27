İkinci kez gözaltına alınıp tutuklanan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alınan ve dün tutuklanan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı.

Kasapoğlu’na, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde bulunan "gizli" telefonu soruldu.

Telefon evinde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner’in, “Telefonu Burcu Hanım’a Özel Kalem Müdürü olan Kadriye Kasapoğlu tarafından verilmiştir. Kadriye Hanım’a bu telefonun kim tarafından verildiği hakkında bilgim yoktur” dediği ifade Kasapoğlu’na okunarak, “Telefonun elden ele gezdirilmesinin sebebi nedir?” diye soruldu.

"Bu, anonim bir cihaz"

Kasapoğlu ise telefonun uzun yıllar Ekrem İmamoğlu’nun kartvizitinde olduğunu ve çok sayıda kişi tarafından bilindiğini söyledi ve şunları ifade etti:

“İBB’nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen bir telefon olması sebebiyle yaklaşık iki yıl önce bahse konu telefon numarası yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik. Bu anonim bir cihaz ve hattın yapılacak teknik incelemede yönlendirilmiş olduğu ve hattın kapatılmış olduğu tarihler ve tüm veriler de tespit edilebilir.

"İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum"

Ben bahse konu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum. Kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığı biliyorum. Şu anda sim kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur.”

"Telefonla ilgili herhangi bir talimatım yok"

Telefonun şifresiz olduğunu ve birçok çalışan tarafından kullanıldığını söyleyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

“İBB’de genellikle kullanım süresi dolan teknolojik cihazların ilgili birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama vardır. Çalışma arkadaşlarım da bu refleksle telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim etmiş olabilirler.

Ancak benim telefonu ifadede iddia edilen 19 Mart günü bu telefonla ilgili herhangi bir talimatım yoktur. İlgili kurumun telefon hakkında nasıl bir işlem gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Telefonun İBB’ye ait bir demirbaş olup olmadığını bilmiyorum.”