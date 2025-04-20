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DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!

DEM Parti'nin Seyhan'daki ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Seyhan İlçe Örgütü binasına saldırı düzenlendi. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Abidin Paşa Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olayda partinin tabelası hasar gördü.

Parti yetkilileri şikayetçi oldu

Parti yetkilileri, tabelayı parçalayarak kullanılmaz hale getiren saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.

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