DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Seyhan İlçe Örgütü binasına saldırı düzenlendi. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Abidin Paşa Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olayda partinin tabelası hasar gördü.

Parti yetkilileri şikayetçi oldu

Parti yetkilileri, tabelayı parçalayarak kullanılmaz hale getiren saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.